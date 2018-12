Es sollte ein schöner Ausflug auf den weltberühmten Straßburger Weihnachtsmarkt sein, aber es endete in einem Albtraum. Die 20-jährige Lola aus Metz wurde am Dienstagabend von Chérif Chekatt – dem Straßburger Angreifer – schwer verletzt, berichtet Le Républicain Lorrain nach Aussagen ihres Vaters.

Patrice Mordacci, der Präsident des Fanclubs des FC Metz ist, erzählt von der Tortur seiner Tochter. Diese war mit ihrem Freund in die elsässische Hauptstadt gefahren, um den Weihnachtsmarkt zu besuchen. Als der Tag langsam dem Ende entgegen ging, sah sie, wie der Terrorist vor ihren Augen einen Mann erschoss.

Die junge Frau ist außer Gefahr

Die beiden Studenten flüchteten augenblicklich. Sie kamen jedoch nicht weit. Cherif Chekatt begann, in die Menge zu schießen, wobei Lola in den Rücken getroffen wurde. Es folgte eine quälend lange Wartezeit auf den Rettungsdienst, während der die junge Frau bei Bewusstsein war. Ihr Freund versuchte indes, die Blutung zu stoppen. Lola bestand in der Wartezeit auf den Rettungsdienst darauf, ihre Eltern anrufen. Mordacci erzählt, wie seine Tochter ihnen am Telefon mitteilte: «Papa, Mama, ich wurde gerade angeschossen».

Lola sprach eine Dreiviertelstunde mit ihren Eltern, bis sie schließlich behandelt wurde. Die Eltern machten sich sofort auf den Weg nach Straßburg. Der Gesundheitszustand der jungen Frau war zu Beginn besorgniserregend. Die Kugel verletzte ihre Lunge und die Achselhöhle. Doch sie befindet sich auf dem Weg der Besserung. Allerdings wird die Genesung noch eine ganze Weile in Anspruch nehmen.

