Fake News lösen Panik in Erdbebenregion aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Erdbeben und der folgende Tsunami von Ende letzter Woche hatten verheerende Folgen: Die Naturkatastrophe auf der indonesischen Insel Sulawesi kostete 1400 Menschen das Leben – die Zahl dürfte noch steigen, während die Bergungsarbeiten fortgesetzt werden.

Gleichzeitig müssen sich die örtlichen Behörden einer weiteren Herausforderung stellen: In den sozialen Netzwerken kursieren Falschmeldungen, die in der Bevölkerung zu weiterer Verunsicherung führen, wie der «Guardian» schreibt. So wurde etwa für Ende der Woche ein Nachbeben der Stärke 8,1 angekündigt, das das Beben vom Freitag, 28. September, mit einer Stärke von 7,5 noch übertreffen soll. Auch ist die Rede davon, der Staudamm Bili Bili im Süden der Insel weise Risse auf und stehe kurz vor dem Bruch.

Hohe Nutzerdichte von sozialen Medien

Eine weitere Meldung verkündet fälschlicherweise den Tod des Bürgermeisters der von den Beben betroffenen Stadt Palu. Und die Ankündigung, dass Angehörigen von Opfern kostenlose Flüge innerhalb der Insel zur Verfügung gestellt würden, löste falsche Hoffnungen aus.

All diese Meldungen seien falsch, betonen Vertreter der Behörden. «Hoax news», wie Fake News in Indonesien genannt werden, seien in diesem «Social-Media-fixierten» Land sehr verbreitet, wie die britische Zeitung «Guardian» schreibt. Indonesien weist eine der weltweit höchsten Nutzerdichten von Facebook und Twitter auf – nicht selten würden Fake News benutzt, um soziale, ethnische oder religiöse Gräben zu vertiefen und für politische Zwecke zu nutzen.

Im Zusammenhang mit der Naturkatastrophe sind Falschmeldungen besonders gefährlich, weil sie im schlimmsten Fall eine Massenpanik in der Bevölkerung auslösen könnten. Die Ankündigung eines stärkeren Nachbebens verfolgt laut «Guardian» zudem die Absicht, die verbleibenden Menschen aus ihren Häusern zu treiben, was Plünderern einen Freipass gibt. Auch deswegen würden Fake News verstärkt in Krisenzeiten verbreitet.

Mit Fakten gegen Fake News

Um die Bevölkerung aufzuklären und die weitere Verbreitung der falschen Meldungen, bearbeiteten Bilder und Videos zu unterbinden, hat die örtliche Regierung wöchentliche Treffen einberufen, bei denen Fake News identifiziert und mit Fakten widerlegt werden sollen. Die Spezialeinheit umfasst 70 Mitarbeiter, die gewonnenen Erkenntnisse werden jeweils in öffentlichen Briefings und auf der eigens dafür eingerichteten Website stophoax.id veröffentlicht.

Mitunter wolle man mit dieser Aktion die «digitale Alphabetisierung» vorantreiben: Die Bevölkerung soll sensibilisiert werden, die Quellen von Informationen zu hinterfragen und wahre von falschen Nachrichten zu unterscheiden.

Alte Videos und Fotos

Dies wird zunehmend schwieriger, zumal die Falschmeldungen oft sehr gut gemacht seien. So würden beispielsweise Fotos und Videos von früheren Katastrophen als aktuelle ausgegeben, wie die nationale Katastrophenschutzbehörde BNBP berichtet. Deren Sprecher, Sutopo Purwo Nugroho, hat auf Twitter alle Hände voll zu tun, um geteilte Videos und Fotos als Fälschungen zu identifizieren.

Diese furchteinflössende Aschewolke ist zwar nicht manipuliert, doch zeigt sie nicht wie behauptet den Mount Soputan in Sulawesi, sondern einen Ausbruch in Südamerika. Sutopo bittet die Bevölkerung, den Film, der bereits 191.000-mal angeklickt wurde, zu ignorieren und nicht weiter zu teilen:

Video ini bukan erupsi Gunung Soputan. Ini erupsi gunung di Amerika Selatan. Jika dikatakan erupsi Gunung Soputan, itu HOQX. Abaikan dan jangan ikut menyebarkan di sosial media. pic.twitter.com/7a1l4LQEht— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 3, 2018

Auch diese Fotografie zeige nicht den sulawesischen Vulkan, sondern stamme vom Mount Sinabung, der 2014 auf Sumatra aktiv war:

Ini bukan letusan Gunung Soputan. Foto ini HOAX. Foto ini rekayasa yang pernah juga disebarkan sebagai letusan Gunung Sinabung tahun 2014. Jangan ikut menyebarkan. Buang saja karena hoax. pic.twitter.com/J8CAK7Sn1U— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 3, 2018

Mount Soputan sei zwar ausgebrochen, jedoch sei – anders als im folgenden Video gezeigt – bislang keine Lava ausgetreten, so Sutopo: «Bitte ignorieren und löschen, wenn ihr das Video zugeschickt bekommt.»

Video ini HOAX. Ini bukan lava Gunung Soputan. Gunung Soputan meletus pada 3/8/2018 pukul 08.47 WITA. Tapi tidak mengeluarkan lava keluar dari kawah. Abaikan dan delete jika menerima video ini di medsos. pic.twitter.com/EfHU8UH80t— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 3, 2018

Die Aufklärungsversuche per Website und Twitter greifen jedoch in einem essentiellen Punkt zu kurz: Infolge der Katastrophe sind viele Haushalte auf Sulawesi vom Strom abgeschnitten. Entsprechend sind auch Auflademöglichkeiten für Smartphones begrenzt. Nun würden sich die Fake News wieder auf die ursprüngliche Art verbreiten, die noch schwerer zu unterbinden sei: per Mund-zu-Mund-Propaganda.

(L'essentiel/mat)