Vermisste Katze kehrt mit Rechnung am Halsband heim

Vor etwa drei Wochen ist in Thailand eine Katze verschwunden. Wie lokale Medien berichteten, fiel dem Besitzer – als sie nach drei Tagen zurückkehrte – auf, dass sie nicht nur ein neues Halsband trug, sondern auch ein kleines Schild mit einer Botschaft dranhing.

Die handgeschriebene Nachricht auf dem Karton lautete: «Ihre Katze schaute sich die Makrelen in meinem Laden an, also gab ich ihr drei. – Tante May in der Gasse Nr. 2». Der Besitzer realisierte schnell, dass es sich bei dieser Nachricht um einen Schuldschein handelte, da sich seine Katze anscheinend am Fisch eines Ladenbesitzers vergangen hatte.

Der Halter teilte Fotos der Katze in den Sozialen Medien. Dazu schrieb er: «Für drei Tage gegangen und mit Schulden zurückgekehrt.» Ob er die Rechnung für den Fisch bezahlt hat, ist nicht bekannt.

(L'essentiel/Zoe Birghan)