Der südlich der philippinischen Hauptstadt Manila gelegene Vulkan Taal ist am Sonntag ausgebrochen und spuckt seither Asche und Rauch. Rund 45.000 Personen haben sich bereits in Sicherheit bringen müssen, darunter etliche Touristen.

«Ich bin nur knapp davongekommen», sagt Simone gegenüber Tio. Der 38-jährige Schweizer befindet sich zurzeit für einen Workshop auf den Philippinen und war zum Zeitpunkt des Ausbruchs in der Nähe des Vulkans.

Die Aschewolke habe sich rasant ausgebreitet. «Ich sah sie schon von weitem kommen und in kurzer Zeit war die Stadt bedeckt». Einer ihrer Wagen sei so verstaubt gewesen, das es nicht möglich sei, diesen zu fahren. «Man spürt den Aschestaub auch auf der Haut», so Simone.

Ascheschicht in Manila

Ein Leser-Reporter hat sich aus der Hauptstadt Manila gemeldet. Dort seien die Erdbeben spürbar gewesen und über der ganzen Stadt liege eine Ascheschicht. «Jetzt gerade hat sich alles etwas beruhigt», schreibt der Leser – zwischendurch gebe es allerdings immer wieder leichte Beben.

Das seismologische Institut warnte vor einem sehr gefährlichen Ausbruch, der noch kommen könnte. Über Nacht wurden mindestens 75 vulkanische Beben registriert. Die Behörden schätzten außerdem, dass mindestens 200.000 Menschen fliehen müssten, falls es schlimmer würde.

(L'essentiel/scl/dmo)