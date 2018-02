Fans drehen nach Super Bowl komplett durch

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach dem Sieg der Philadelphia Eagles über die New England Patriots beim Super Bowl drehen die Fans komplett durch. In der Stadt kam es am frühen Montagmorgen zu massiven Ausschreitungen.

Polizisten und Fans sind gewaltsam aneinander geraten, es soll Verletzte geben, wie verschiedenen Medien berichten. Anwohner berichten, eine Explosion gehört zu haben.

Menschen sind Straßenlaternen hochgeklettert, haben Müll geworfen, Kämpfe ausgetragen und Fenster eingeschlagen, wie der The Philadelphia Inquirer schreibt. Die Polizei habe mit allen Kräften versucht, aufeinander losgehende Gruppen auseinanderzuhalten.

In den Supermärkten kommt es zu Plünderungen. «Everything is free», schreibt ein Twitterer zu einem Video. «Verdammt, Philly wir sind besser als das», ergänzt er.

Ein weiteres Video zeigt einen Crowdsurfer, der von einem Gerüst in die Menschenmenge springt.

Die Vorrichtung bricht später unter dem Gewicht der grölenden Fans zusammen.

Die Fans machen vor nichts Halt: Hier wird ein Wagen umgekippt.

Dieser Polizist kann seine Freude über den Sieg der Eagles nicht verbergen und feiert mit den Fans mit.

