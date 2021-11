Schlangenbiss kostet Mann fast seine Genitalien

Die Ferien in Südafrika werden einem 47-jährigen Mann aus den Niederlanden wohl immer im Gedächtnis bleiben. Denn was entspannt begonnen hatte, drohte auf einen Schlag zur Katastrophe zu werden: Beim Toilettengang in einem Naturschutzgebiet schnellte ihm aus dem WC eine Schlange entgegen, die ihm in die Genitalien biss. Sie wurde als Gebänderte Kobra (Naja annulifera) identifiziert, die zur Familie der Giftnattern zählt (siehe Box).

Obwohl sofort Hilfe gerufen wurde, dauerte es drei Stunden bis er mit einem Helikopter zur nächstgelegenen Spezialklinik geflogen wurde. Während dieser Zeit verspürte er ein brennendes Gefühl in den Genitalien und einen Schmerz, der durch die Leiste bis in die Flanke, die obere Brust und den Bauch aufstieg, heißt es in dem in den «Urology Case Reports» veröffentlichten Fallbericht. Der 47-Jährige habe sich auch erbrochen, aber keine neurologischen Symptome gehabt, was ein großes Glück ist, da das Gift der Schlange als neurotoxisch bekannt ist und das Nervensystem schädigt.

Penis und Hoden gerettet

Als der Patient in der rund 350 Kilometer entfernten Traumaklinik ankam, war er bei vollem Bewusstsein, hatte Fieber und «geschwollene Genitalien mit einer tief violetten Verfärbung». Er erhielt die Diagnose Skrotalnekrose. Das heißt: Penis und Hoden drohten abzusterben.

Er erhielt acht Dosen Giftantiserum sowie eine Tetanusprophylaxe und wurde auf die Intensivstation verlegt, wo er wegen einer akuten Nierenschädigung eine Dialyse benötigte. Für seine Genitalien sahen die Ärztinnen und Ärzte keine andere Wahl als zu operieren. Sie entfernten das abgestorbene Gewebe, das von der Haut bis zu den Samenleitern reichte. Nachdem er sich stabilisiert hatte, wurde er zur weiteren Behandlung in die Niederlande zurückgebracht. Auch dort mussten die Medizinerinnen und Mediziner noch einmal Hand anlegen. Sie entfernten erst weiteres abgestorbenes Gewebe und transplantierten dann Penis und Hodensack. Dafür nahmen sie Gewebe aus seiner Leiste.

Die Eingriffe waren erfolgreich. Nach einem Jahr waren die Wunden gut verheilt und auch das Gefühl war in seinen Penis zurückgekehrt. Lediglich die Nierenfunktion des 47-Jährigen wird noch länger leicht beeinträchtigt sein. Die Ärzte schließen ihren Fallbericht mit einer Warnung: «Betätigen Sie immer die Spülung, bevor sie sich in einem Land auf die Toilette setzen, das berüchtigt für seine Schlangen-Population ist!»

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)