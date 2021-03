Spaziergängerin findet Babyleiche neben Radweg

In Hessen hat eine Spaziergängerin eine Babyleiche neben einem Radweg gefunden. Der tote Säugling lag eingewickelt in einen roten Kapuzenpullover und ein lilafarbenes Handtuch in der Nähe eines Tiermastbetriebs in Waldkappel im Werra-Meissner-Kreis, wie die Polizei in Eschwege und die Staatsanwaltschaft in Kassel am Dienstag mitteilten.

Nach dem grausigen Fund am Montag rief die Frau umgehend die Polizei, die daraufhin den Fundort großflächig absperrte und nach Spuren absuchte. Die Leiche des Säuglings wurde zur Obduktion in die Rechtsmedizin gebracht, um die Todesursache zu klären.

Polizei hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung

Die Polizei Hessen hat Bilder der Kleidungsstücke mit den Medien geteilt, in die die Babyleiche eingewickelt war. Durch die Veröffentlichung von Fotos der bei dem Baby gefundenen Kleidungsstücke erhofft sich die Polizei von Zeugen nun Hinweise zum Fall und zur Mutter. Spaziergänger wollen den roten Pullover vom Radweg aus bereits am vergangenen Wochenende gesehen haben.

(L'essentiel/AFP/pme)