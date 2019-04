Bienen lebten in Auge und tranken Tränen

Eine junge Frau ging ins Krankenhaus, da sie ein geschwollenes Auge hatte. Sie erwartete, wegen einer einfachen Infektion behandelt zu werden. Doch die Ärzte am Fooyin University HoKrankenhaus in Taiwan machten eine grausige Entdeckung.

Vier Bienen hatten sich im Tränenkanal des linken Auges eingenistet und ernährten sich dort von der Tränenflüssigkeit. Es sei «weltweit das erste Mal», dass so etwas vorgekommen sei, erklärten die Ärzte.

«Ich sah etwas, das wie Insektenbeine aussah», erklärte Dr. Hung Chi-ting. «Also zog ich [die Bienen] unter einem Mikroskop langsam heraus, eine nach der anderen, ohne ihre Körper zu verletzen.»

Auge blieb unverletzt

Die Patientin, Frau He, war nach eigenen Angaben dabei, ein Familiengrab zu pflegen und Unkraut aus der Erde zu zupfen, als sie plötzlich etwas in ihrem Auge spürte. Sie dachte, es wäre Erde und wusch ihr Auge mit Wasser aus, doch am Abend schwoll ihr Auge an und sie spürte einen starken stechenden Schmerz unter ihrem Augenlid. Am nächsten Morgen ging sie ins Krankenhaus.

Laut Dr. Hung handelte es sich um Schmalbienen, die vom Salz im menschlichen Schweiß angezogen werden und drei bis elf Millimeter groß werden. Das Augenlicht der Frau und die Bienen blieben unbeschadet, weil Frau He ihre Augen nicht gerieben hatte.

(L'essentiel/red)