65 Millionen Jahre alter Dino-​​Schädel entdeckt

Was für ein Fund: Harrison Duran entdeckte einen 65 Millionen Jahre alten Triceratops-Schädel. Der Biologiestudent der University of California in Merced hatte sich zu Ausgrabungszwecken ins Ödland von North Dakota begeben. Die Gegend gilt als Schatztruhe für Fossilienfunde.

Zusammen mit Michael Kjelland, einem Professor an der Mayville State University in North Dakota, begann Duran am 1. Juni mit den Ausgrabungen. Bereits am vierten Tag entdeckten die beiden den Triceratops-Schädel.

«Kann Freude nicht beschreiben»

Das Fossil wurde kopfüber gefunden, ein Teil des linken Horns war zu sehen. Zudem war es von Pflanzenfossilien aus der Kreidezeit umgeben. «Ich kann meine Freude, als wir den Schädel fanden, nicht beschreiben», wird Duran Medienberichten zufolge zitiert. Er sei seit seiner Kindheit von Dinosauriern besessen, für ihn ist der Fund daher «eine ziemlich große Sache».

Die Ausgrabungen seien aber alles andere als einfach gewesen: «Es dauerte eine ganze Woche. Der zerbrechliche Schädel wurde sorgfältig mit einem speziellen Kleber stabilisiert, um die gebrochenen, mineralisierten Knochen zu festigen, bevor ein Beschleuniger aufgetragen wurde, um die Strukturen zu binden.»

Nach der Freilegung umhüllten Duran und Kjelland das Fossil mit Folie und Gips, legten es in eine Kiste und umwickelten es mit einer Schaumstoffmatratze für den Transport ins Labor. Sie nannten es «Alice», benannt nach der Landbesitzerin. Duran hofft nun, dass das Fossil als Lehrmittel genutzt wird.

(L'essentiel/mon)