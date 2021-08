Arzt entfernt Handy aus dem Magen eines Mannes

Mit einem medizinischen doch recht außergewöhnlichen Fall, musste sich der Gastroenterologe Skender Telaku auseinandersetzen. In der Klinik in Pristina meldete sich ein 33-jähriger Mann, der ein Handy verschluckt hatte, was dem Arzt auch Röntgenbilder bestätigten. Der Mann sagte, das Telefon sei schon seit vier Tagen in seinem Bauch.

Es stellte sich Telaku die Frage, wie er das Nokia-Telefon minimalinvasiv aus dem Körper des Patienten holen könnte. Er entschied sich dafür, das Handy im Bauch des Patienten zu zerlegen. So konnte er das Telefon endoskopisch in drei Teilen durch die Speiseröhre entfernen, ohne dass ein Schnitt in den Bauch gemacht werden musste.

Auf Facebook beschreibt der Arzt das Unterfangen mit: «Keine Komplikationen» Wie genau und warum das Mobiltelefon Baujahr um die Jahrtausendwende in den Körper gelangt ist, ist derzeit noch völlig unklar.

(L'essentiel/Philippe Coradi)