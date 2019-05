Bürgermeister verteilt Viagra an sein Dorf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Bürgermeister von Montereau, Jean Debouzy, hat laut DPA vorgeschlagen, in seiner Gemeinde die Potenzpille Viagra zu verteilen. Die Zielgruppe: Paare zwischen 18 und 40 Jahren.

Der Ortschef will mit der eher ungewöhnlichen Methode für Nachwuchs sorgen und so gegen den Bevölkerungsrückgang in seiner Gemeinde ankämpfen. Die 600-Einwohner-Ortschaft Montereau und dessen Nachbargemeinde La Cour-Marigny im Département Loiret südlich von Paris haben ein Nachwuchsproblem. Laut Debouzy gibt es nicht genügend Kinder, um alle Schulklassen zu füllen.

Mitte Mai hat er deshalb eine Verordnung erlassen, die die Verteilung von Viagra an Paare zwischen 18 und 40 Jahren vorsieht. Die Idee sei durchaus ernst gemeint, betonte der Ortschef französischen Medien zufolge.

(L'essentiel/ek)