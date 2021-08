Viele verlassene Hunde haben verbrannte Pfoten

Während der einwöchigen schweren Hitzewelle brachen in der vergangenen Woche in ganz Griechenland mehr als 500 Waldbrände aus. Als sich die Flammen in Wäldern und grünen Wohngebieten bis zu den Stadträndern ausbreiteten, wurden Tausende von Menschen aufgefordert, ihre Häuser zu evakuieren. Sie taten es umgehend, teils auch hektisch. Dabei ließen viele ihre Haustiere zurück, auch herrenlose Hunde gerieten in Gefahr.

Über 200 Tiere innerhalb weniger Tage verarztet

Die Rettungsgruppe der Tierschutzorganisation «Dog’s Voice» hat jetzt in einem verlassenen Steinbruch außerhalb Athens ein Pop-Up-Tierheim eröffnet. Innerhalb Tagen wurden mehr als 200 Tiere – Haustiere und Streuner – dorthin gebracht.

«Es gibt Tiere mit leichten Verbrennungen, Atemproblemen und erschöpfte Tiere. Und wir versuchen unser Bestes», sagte Eleni Dede, Gründerin der Rettungsgruppe Dogs' Voice zur Nachrichtenagentur «Reuters». Und sie fügt hinzu, dass Tiere mit schwereren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Die gute Nachricht: «Die Hilfsbereitschaft ist fantastisch, es wollen mehr Menschen mitarbeiten, als wir einsetzen können», so Eleni Dede. «Wir hoffen, dass wir bald die Tiere wieder mit ihren Besitzerinnen und Besitzern zusammenbringen können, oder für sie ein neues Zuhause finden.»

(L'essentiel/Philippe Coradi)