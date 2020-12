Mann zerlegt mit Axt die Wohnung der Ex-​​Freundin

In Monheim in Nordrhein-Westfalen hat am Montag ein Mann in der Wohnung seiner Ex mit einer Axt gewütet. Der Mann ist gewaltsam in die Wohnung seiner Ex-Freundin eingedrungen, mit der Axt zerstörte er Wohnungstüren und Mobiliar der Frau.

Die Frau soll sich währenddessen im Badezimmer verbarrikadiert haben. Erfolglos – der 25-Jährige Randalierer drang auch in das Bad ein und soll seine Ex massiv bedroht haben. Ebenso soll er Medienberichten zufolge laut schreiend Gegenstände aus dem Fenster geworfen haben. Ein mutmaßlich er Mittäter habe ihn schließlich aus der Wohnung bugsiert.

Ein Spezialeinsatzkommando konnte die beiden Männer am Montagabend in einer anderen Wohnung dingfest machen.

(L'essentiel/tha)