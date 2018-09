Supertaifun hinterlässt Schneise der Zerstörung

Regenmassen und heftiger Wind haben am Wochenende in Südostasien ganze Landstriche verwüstet und Millionen Menschen zur Flucht getrieben. Auf den Philippinen starben rund 100 Menschen vor allem im Norden des Landes, als der Taifun «Mangkhut» – bisher schlimmster Taifun des Jahres – über den Inselstaat zog. Auch in China gab es Todesopfer.

In der philippinischen Stadt Itogon begrub ein Erdrutsch eine von Bergwerksarbeitern bewohnte Baracke. In dem Haus hätten sich mindestens 40 Menschen aufgehalten, sagte der Bürgermeister Victorio Palangdan. Allein aus seiner Stadt wurden Dutzende weitere Tote gemeldet. Zum Verhängnis wurden den Menschen vielfach Erdrutsche, die mitunter ganze Familien auslöschten.

242 Kilometer pro Stunde

In China waren große Teile der Südküste sowie die Millionenmetropole Hongkong betroffen. Wassermassen überfluteten Straßen, heftiger Wind riss Bäume, Masten und Baugerüste um. Hunderte Flüge wurden gestrichen, Zehntausende Menschen in Sicherheit gebracht. Vielerorts fiel der Strom aus.

Am Sonntag zog der Sturm mit Windstärken von bis zu 242 Stundenkilometern südlich an Hongkong vorbei. Dort wurden nahezu sämtliche Flüge gestrichen. In einigen Straßen in Hafennähe stand das Wasser hüfthoch. Der Sturm sollte noch am Sonntag über die stark besiedelte Südküste Chinas weiterziehen. Vorhersagen zufolge soll die 2,4-Millionen-Einwohner-Stadt Yangjiang direkt vom Sturm getroffen werden.

(L'essentiel/dpa)