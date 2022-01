Restaurant serviert jetzt Entenhals mit Kopf

Wenn man schon Tiere isst, dann sollte man auch alles von ihnen verwerten, heißt es oft in Diskussionen um Fleischverzehr. So sieht es auch das Londoner Restaurant Westerns Laundry: Es will «das Leben der Tiere, die wir kochen, ehren, indem wir alle Teile verwenden.»

Die neueste Kreation des Restaurants – ein Entenhals samt Kopf, gefüllt mit Rüben und Linsen – um umgerechnet 22 Euro sorgt auf Instagram trotzdem für Diskussionen.

