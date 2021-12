Polizei findet abgetrenntes Bein in Springerstiefel

In einem Waldstück in Dortmund im Bundesland Nordrhein-Westfalen hat die Polizei zu Wochenbeginn mehrere Skelettstücke einer unbekannten Person gefunden, darunter ein abgetrenntes Bein in einem Springerstiefel. Noch ist unklar, um wen es sich handelt und was mit der Person geschehen ist. Klar ist einzig, dass es sich um einen Mann handelt, der zwischen 40 und 45 Jahre alt und ca. 1,90m groß war. Weitere Skelettteile wurden ebenfalls gefunden, darunter laut der «Bild»-Zeitung auch ein Schädel.

Der Fund geschah in der Nacht vom Montag auf den Dienstag im Dortmunder Stadtquartier Huckarde. Dazu gekommen ist es aufgrund eines Zufalls. Laut der «Bild»-Zeitung befanden sich Beamte der Polizei Dortmund im Waldstück auf der Suche «nach einer hilflosen Person», als sie die Skelettteile fanden. Eine Mitarbeiterin eines Altersheims hatte sie gerufen, weil sie Schreie aus dem nahegelegenen Waldstück gehört hatte. Die vermeintlich hilflose Person konnten sie jedoch nicht ausfindig machen, allerdings das abgetrennte Bein und anschließend die weiteren Skelettstücke.

Polizei geht bislang nicht von Verbrechen aus

Beim gefundenen Bein und Schuhwerk handelt es sich um einen schwarzen Stiefel der Größe 44. Außerdem fanden die Beamten Stücke einer Tarnhose (Größe XL) sowie weitere Gegenstände wie ein Plastiksack. Wem gehört das Bein also? Und was ist mit der Person geschehen? «Bislang sind noch keine Hinweise auf die Identität des Toten eingegangen», zitiert die Zeitung einen Polizeisprecher.

Die Polizei geht zu diesem Zeitpunkt nicht von Fremdverschulden aus. Laut dem Polizeisprecher bestünden keine Spuren eines Verbrechens. In der Nähe des Fundortes wurde auch ein weißes Zelt gefunden. Dieses war den Behörden von Zeugen gemeldet worden. Die Ermittler gehen aber von keinem Zusammenhang aus. Sie haben nun die Bevölkerung dazu aufgerufen, auszuhelfen. Ein seit Ende Oktober vermisster und von der Polizei gesuchter Mann ist es auf jeden Fall nicht.

(L'essentiel/Patrick McEvily)