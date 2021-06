Polizei identifiziert Jungen, der im Ärmelkanal ertrank

An Neujahr wurde an der Küste Norwegens der Körper eines Kleinkindes angespült. Nun konnte die norwegische Polizei die Identität des Jungen ermitteln und bestätigte, dass es sich dabei um Artin (18 Monate) handelt, das jüngste Kind einer iranischen Familie, die versuchte, mit einem Boot die englische Küste zu erreichen.

Artins Reise begann am 7. August 2020 im Iran. Da war er 15 Monate alt. Er und seine Familie verließen ihr Daheim in Sardasht in Richtung Türkei. Von dort aus wurden sie von Schleppern per Fähre nach Italien gebracht und auf dem Landweg gelangten sie an die Küste Nordfrankreichs.

Vom französischen Dünkirchen aus bestieg die Familie ein Boot mit dem Ziel England. Es kenterte noch im Ärmelkanal, die gesamte Familie ertrank dabei, Vater Rasoul und Mutter Shiva, (35) sowie die Geschwister Anita (9) und Armin (6) konnten noch im Oktober 2020 tot geborgen werden.

Kleidung gab Anhaltspunkte

Artin allerdings nicht, er wurde erst an Neujahr an der Küste von Karmoy in Norwegen gefunden. Die norwegische Polizei konnte den Jungen vorerst nicht identifizieren, sie hatten zu dieser Zeit keine Anhaltspunkte, dass ein Kind vermisst wurde. Anhand der Kleidung, die Artin trug, konnten sie Rückschlüsse auf seine Identität ziehen.

Eine Tante von Artin sagte am Montag gegnüber BBC: «Ich bin sowohl glücklich, als auch traurig. Glücklich, dass Artins Überreste endlich gefunden wurden, und traurig, dass er uns für immer verlassen hat.»

Shavin, eine zweite Tante, die in der Schweiz lebt, sagte, sie wolle, dass Artin «mit seiner Familie wiedervereint wird». Sie will sich um alle Formalitäten kümmern, damit Artins Überreste nach Sardasht zurückgebracht werden könnten.

Rund 26.000 Euro

In das Boot gestiegen war die Familie wahrscheinlich aus finanziellen Gründen. Laut BBC hatten sie ihr gesamtes Hab und Gut verkauft und für die Reise 22.000 Pfund (gut 26.000 Euro) ausgegeben. Einer Textnachricht der Mutter zufolge hatte sie vor der Überfahrt Angst, aber kein Geld mehr für die Weiterreise per Lastwagen.

(L'essentiel/Philippe Coradi)