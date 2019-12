Banane wird für 120.000 Dollar verkauft

Für 120.000 Dollar könnte man sich so einiges kaufen, sogar eine private Insel im Atlantik liegt im Budget drin. Man könnte allerdings auch in Kunst investieren, zum Beispiel in ein Werk mit dem Namen «Comedian».

Das Kunstwerk besteht aus einer Banane, die in einem Lebensmittelgeschäft in Miami gekauft wurde und einem einzelnen Stück Klebeband. Laut Galerie gibt es drei Ausgaben davon, die alle zum Verkauf stehen, respektive standen. Bereits am ersten Tag der Art Basel Miami Beach, einem Ableger der Kunstmesse in Basel wurden die ersten beiden verkauft – für 120.000 Dollar.

«Ein Symbol des Welthandels»

Wie die Kunstseite Artnet schreibt, handelt es sich bei der ersten Käuferin um eine Französin, die bereits zuvor Werke der Art Basel gekauft habe. Auch das zweite Werk geht nach Frankreich. Ein Mann sicherte sich ebenfalls die wohl teuerste Banane der Welt. Die dritte Ausgabe soll an ein Museum gehen. Der Preis wurde jedoch auf 150.000 Dollar erhöht.

Der Kunsthändler Emmanuel Perrotin sagt gegenüber CNN, dass die Bananen «ein Symbol des Welthandels, eine Doppeldeutigkeit und ein klassisches Gerät für Humor» seien, und fügte hinzu, dass der Künstler alltägliche Objekte in «Vehikel der Freude und Kritik» verwandle.

Gestohlenes WC aus Gold

«Comedian» stammt vom italienischen Künstler und Provokateur Maurizio Cattelan. Wie CNN schreibt, gibt es für die Käufer keine genaue Instruktion was passiert, wenn die Banane zu faulen beginnt. Der Künstler habe keine Richtlinien festgelegt, wie oft die Banane ausgetauscht wird.

Cattelan machte zuletzt Schlagzeilen, als eines seiner Werke, eine goldene Toilette, geklaut wurde. Die mutmaßlichen Diebe konnten gefasst werden, doch vom WC fehlt weiterhin jede Spur. Auch auf Instagram zeigt sich Cattelan kreativ. Er bewirtschaftet den Account «THE SINGLE POST INSTAGRAM», wie erwartet, gibt es darauf nur ein Bild zu sehen. Trotzdem hat er 154.000 Abonnenten.

Die Art Basel Miami Beach ist ein Ableger der Art Basel. Sie wird seit dem Jahr 2002 durchgeführt. Die Art Basel gibt es seit dem Jahr 1970. Seit 6 Jahren gibt es einen weiteren Ableger in Hongkong.

