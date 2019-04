Polizeihund brauchte einen neuen Namen

Meet LCSO's newest Bloodhound, Rommel. He is a 10 week old liver colored bloodhound now assigned to Master Deputy Meintzschel. Rommel will soon begin his rigorous training to support the community by locating missing persons, fugitives, and evidence. Welcome aboard Rommel! pic.twitter.com/v8sP0aLnY0

Viel Ärger um einen Hundenamen: Ein Sheriff im US-Bundesstaat Florida hat einen kleinen Entrüstungssturm ausgelöst, weil sein neuer Vierbeiner «Rommel» hieß. Nach Beschwerden wegen der Namensgleichheit mit Wehrmachtsgeneral Erwin Rommel wurde der zehn Wochen alte Jagdhund kurzerhand umbenannt, wie der Sender Fox News am Sonntagabend (Ortszeit) berichtete.

Mit den Worten «Willkommen an Bord, Rommel!», hatte das Sheriff-Büro den Neuzugang Ende voriger Woche stolz vorgestellt. Etliche Follower fanden das gar nicht gut. «Herzlichen Glückwunsch, ihr habt den armen Hund nazifiziert», schrieb einer von ihnen. Das Sheriff-Büro schrieb, «Rommel» sei vom Hundeführer nach einem Haustier aus dessen Kinderzeiten benannt worden. Man habe den Hund nun aber in «Scout» umbenannt.

Original Tweet accidentally deleted.

Although our new bloodhound was named after a childhood pet of the handler, he learned that his name is also tied to a Nazi war criminal. MD Meintzschel immediately rectify the issue I renaming him scout! Welcome Scout to LCSO! pic.twitter.com/Fp41rsqtPY