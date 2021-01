Kind im Garten von Klapperschlange gebissen

In einer Reihenhaussiedlung der Gemeinde Jenstejn bei Prag (Tschechien) wurde ein achtjähriges Mädchen beim Spielen im Garten von einer Schlange durch den Schuh gebissen. Momentan befindet sich das Kind im Krankenhaus und ist außer Lebensgefahr. Experten vermuten, dass der Biss durch eine Klapperschlange verursacht wurde und suchten den Exoten erfolglos mehrere Stunden mit Unterstützung der Feuerwehr und Polizei.

Zur Information:



Klapperschlangen sind in der Regel in warmen Regionen, wie Texas, Kalifornien (USA) oder Argentinien beheimatet und bevorzugen heißes, trockenes Klima. Sie zählen zu den mittelgroßen Giftschlangen (etwa ein bis zwei Meter lang) und sind durch ihr rasselnde Schwanzspitze bekannt.

Man vermutet, dass sich das Reptil in ein warmes Haus zurückgezogen hat und fahndet parallel nach einem allfälligen Besitzer, da in so einem Fall der Halter mit schweren Konsequenzen wie der fahrlässigen Körperverletzung zu rechnen hat.

(L'essentiel/tine)