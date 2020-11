Mysteriöser Monolith in Utah ist verschwunden

In der Wüste von Utah fanden Wissenschaftler am Montag einen rund drei Meter großen Monolith. Woher das Metallobjekt stammt, ist noch immer unklar. Nun ist der Spuk schon wieder vorbei. Wie die Behörden mitteilen, wurde der Monolith am Freitagabend von Unbekannten entfernt. Die Behörden betonten, dass sie die Säule nicht entfernt hatten.

Den genauen Standort der Säule hatten die US-Behörden nicht mitgeteilt. Dabei haben sie die Rechnung aber ohne das Internet gemacht: Es dauerte keine zwei Tage, bis ein User auf Reddit den genauen Standort des Monolithen veröffentlichte und bereits erste Selfies mit der Säule auftauchten.

Nach dem Fund kam es zu wilden Spekulationen, um was es sich beim Monolithen genau handle. Forscher hatten den Monlithen entdeckt, als sie in der Wüste von Utah die Dickhornschafte zählten. Wie die Metallstruktur in die Wüste gelangte, ist derzeit noch unklar.

(L'essentiel/Sven Forster)