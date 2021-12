Ex-​​NFL-​​Spieler hatte schweres Hirntrauma

Mehrere Monate nach einem mutmaßlichen Amoklauf eines ehemaligen Profi-Football-Spielers in den USA sind bei einer Autopsie schwere Schäden an seinem Gehirn festgestellt worden. Dass Ex-NFL-Spieler Phillip Adams 20 Jahre lang Football gespielt habe, habe sicherlich zu der fortgeschrittenen, chronisch traumatischen Enzephalopathie beigetragen, teilte Expertin Ann McKee am Dienstag mit.

Adams wird beschuldigt, am 7. April dieses Jahres einen Arzt, dessen Frau, zwei ihrer Enkel im Alter von fünf und neun Jahren sowie zwei Arbeiter, die gerade im Haus waren, getötet zu haben. Er selbst wurde später mit einer selbst zugefügten Schusswunde tot aufgefunden.

Persönlichkeitsveränderungen

Ein solche fortgeschrittene Enzephalopathie wird laut McKee mit aggressivem Verhalten, Paranoia, Angstzuständen und Gedächtnisverlust in Verbindung gebracht. Die Schädigung beider Frontallappen sei bei Adams besonders groß gewesen, sagte die Expertin, die das CTE Center an der Universität von Boston leitet, die genau solche Fälle untersucht.

Bei 24 NFL-Spielern, die im Alter zwischen 20 und Ende 30 starben, wurde laut McKee eine chronisch traumatische Enzephalopathie diagnostiziert. Einer Studie zufolge waren sogar bei 110 von 111 ehemaligen NFL-Spielern Anzeichen der Erkrankung zu finden, ausgelöst durch die vielen Zusammenstöße während des Trainings und der Spiele.



