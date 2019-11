Wohnen wie ein König – für 8000 Dollar pro Nacht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Prinzessin Diana, Jackie Kennedy, Bill Clinton oder Oprah Winfrey: Die Liste der Gäste, die schon im königlichen Stadtpalast im indischen Jaipur nächtigten, ist lang und glamourös.

Der 1727 vom damaligen Maharadscha Sawai Jay Singh II erbaute Palast ist eine der absoluten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die lokale königliche Familie residiert noch heute im prachtvollen Bauwerk.

Suite mit Butler

Nun können auch Normalsterbliche dort einchecken: Ab dem 23. November bietet die Adelsfamilie Touristen via Airbnb eine Unterkunft in der Gudliya Suite an. Diesen steht dort für den Preis von 7983 Dollar pro Nacht nebst dem Schlafzimmer auch eine Küche, ein Whirl- sowie ein privater Swimmingpool und sogar ein eigener Butler zur Verfügung. Inbegriffen sind auch Frühstück, Dinner und eine Führung durch den geschichtsträchtigen Palast.

Der Maharadscha als Vermieter

«Ich bin begeistert, dass wir gemeinsam mit Airbnb für Reisende aus der Welt den Glanz von Rajasthan zum Leben bringen können», sagt der aktuelle Maharadscha Padmanabh Singh (21) gegenüber CNN. «Meine eigenen Reisen mit Airbnb haben mir das Gefühl gegeben, in anderen Kulturen und Städten sehr willkommen zu sein. Ich bin glücklich, mit anderen die Erfahrung indischer Gastfreundschaft zu teilen.»

Und das offenbar nicht zu knapp: Mieter werden von einem Chauffeur am Flughafen abgeholt und vom Butler auf Einkaufstouren begleitet.

(L'essentiel/trx)