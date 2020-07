Chefin versetzt Mann, weil sie ihn zu hässlich findet

Die Diskriminierung in der Arbeitswelt hat in einer Justizanstalt in Österreich andere Dimensionen angenommen. Zumindest wenn man dieser Geschichte aus Niederösterreich Glauben schenkt: Demnach soll ein Mann von seiner Chefin zwangsversetzt worden sein, weil sie ihn hässlich fand.

«Den Anblick ertrage ich nicht jeden Tag», soll die Juristin intern über ihren Angestellten gesagt haben, der nicht gerade eine Augenweide sein soll. Der 30-Jährige sei im Rahmen einer Mutterschaftsvertretung befristet eingestellt worden und noch vor Ablauf seines Arbeitsverhältnisses wurde er in eine andere Justizanstalt versetzt.

Lehrtochter gefeuert, Grund: zu schüchtern

Offiziell soll man die Entlassung damit begründet haben, dass der Angestellte nicht für den Kundenkontakt geeignet war, wie dieser sagt. «Wie viel Kundenkontakt hat bitte ein Verwaltungsmitarbeiter oder ein Lehrling?»

Der Mann sei aber nicht der einzige gewesen, der der Chefin nicht passte. Auch eine Lehrtochter sei von der heiklen Chefin entlassen worden. Der Grund war aber nicht ihr Aussehen, sondern ihre schüchterne Art und Weise.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)