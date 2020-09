Polizist ohrfeigt 19-​​Jährigen vor laufender Kamera

Die niedersächsische Polizei hat ein Strafverfahren gegen einen eigenen Beamten eingeleitet. Der Grund: Bei einem Einsatz verpasste er einem 19-Jährigen eine Ohrfeige. Da sich der junge Mann gerade in einer Videokonferenz befand, wurde die Szene gefilmt.

Noch ist nicht klar, was der 19-Jährige zum Polizisten gesagt hat, der mit zwei Kollegen am Freitagvormittag, wegen einer Ruhestörung alarmiert wurde. Die Empörung in den Sozialen Medien über den Aussetzer des Polizisten ist jedoch groß. Wie die Frankfurter Rundschau schreibt, soll der junge Mann anschließend auf das Polizeirevier gebracht worden sein. Drei Stunden wurde er laut Aussage eines Zeugen festgehalten.

Ermittlungen gegen Beamten eingeleitet

Eine Polizeisprecherin sagte, dass die Polizei nach Bekanntwerden des Vorfalls unverzüglich Ermittlungen eingeleitet habe. Am Sonntagnachmittag wird die Polizei über das weitere Vorgehen informieren. Die Ermittlungen werden nicht von der Polizei in Göttingen, sondern einer unabhängigen Dienststelle geleitet.

Auf Twitter gab die Polizei Göttingen ebenfalls ein Statement ab. In einer Mitteilung heißt es: «Liebe Community, Eure Verärgerung über dieses Video ist verständlich. Bitte gebt uns die nötige Zeit, den auch für uns nicht akzeptablen Zwischenfall genau zu untersuchen. Die Ermittlungen dazu laufen, die eingesetzten Beamten stehen fest, ein Strafverfahren ist eingeleitet!»

(L'essentiel/Sven Forster)