Frau geht mit Hackmesser auf Kinder los

14 children stabbed at kindergarten in China https://t.co/b8jhfRP33J pic.twitter.com/u706dLjkB2 — Editor (@Newspaper52) 26. Oktober 2018

Eine 39 Jahre alte Frau hat am Freitag in der chinesischen Millionenstadt Chongqing am Eingang eines Kindergartens mit einem Hackmesser Kinder attackiert. 14 Kindergartenkinder wurden durch den Angriff verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Über ihren Zustand oder das Motiv der Frau machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Auf Twitter wurden Videos hochgeladen, die kurz nach der Tat aufgenommen wurden. Eines davon zeigt, wie die Angreiferin von der Polizei abgeführt und von aufgebrachten Zeugen geschlagen wird. Auf einem Foto ist ein Kind zu sehen, das von Rettungskräften versorgt wird.

Wie der amerikanische Star Tribune berichtet, kommt es in China immer wieder zu Messerattacken. Zuletzt hatte ein Mann im Juni eine Frau und ihre drei Kinder mit einem Küchenmesser getötet. Zum Motiv sagte die Polizei damals, dass er «Rache an der Gesellschaft» nehmen wollte.

(sw/L'essentiel)