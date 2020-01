Baby erfriert in Kinderwagen bei Minus 20 Grad

Was für ein Drama: In Nikolajewsk am Amur (Russland) haben Eltern ein sieben Monate altes Baby in einen Kinderwagen gelegt – und ihn dann bei eisigen Temperaturen auf den Balkon geschoben. Als die Mutter nach fünf Stunden den Säugling in die Wohnung holte, lebte das Kind nicht mehr. Der kleine Junge war draußen erfroren.

Junge hätte an der frischen Luft besser schlafen sollen

Die Mutter des toten Jungen gab an, dass sie das Kind nach draußen brachte, damit der Junge besser schlafen konnte, so ein Polizeisprecher.

Ob der Balkon offen oder wie oft in Russland mit Scheiben geschützt war, wurde nicht berichtet. Der Agentur Tass zufolge herrschte zu dem Zeitpunkt strenger Frost mit Temperaturen von bis zu minus 20 Grad.

Die russischen Ermittlungsbehörden haben jetzt eine Strafanzeige gegen die Eltern erstellt – ihnen droht eine Haftstrafe.

(L'essentiel)