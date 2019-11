33-​​Jähriger stirbt nach Messerattacke in Passau

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie die Polizei am Freitag bekanntgab, ereignete sich am Donnerstagabend eine tödliche Messerattacke in der bayrischen Stadt Passau. Der Meldung zu Folge entdeckten Passanten den schwer verwundeten 33-Jährigen gegen 21:40 Uhr auf dem Bürgersteig vor einer Pizzeria.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch den herbeigeeilten Notarzt verstarb das Opfer noch an Ort und Stelle. Eine eingeleitete Sofortfahndung verlief allerdings ohne Erfolg. Die Passauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines Tötungsdelikts.

«Wir suchen dringend Zeugen, die am gestrigen Donnerstag, 31.10.2019, im Zeitraum zwischen 21.00 und 22.00 Uhr im Bereich ZOB, Klostergarten und in der Innstraße auf Höhe der Universität Passau Verdächtiges beobachtet haben», heißt es in einer Polizeimeldung.

(L'essentiel)