Vater boxte Hai ins Gesicht, um Kind zu retten

Mit 17 Jahren wurde Paige Winters aus North Carolina (USA) plötzlich vor den Augen ihrer Schwester, ihrer besten Freundin und ihres Vaters Charlie von einem Hai unter Wasser gezogen. Nur ihrem Vater verdankt sie ihr Leben, der den Hai mehrmals ins Gesicht schlug. Die 21-Jährige verlor dennoch ein Bein und zwei Finger bei dem Vorfall.

Es ging alles furchtbar schnell. Ein Hai packte Paige am Knöchel und schüttelte sie hin und her, um sie ins tiefere Wasser zu ziehen. Er ließ kurz von ihr ab, nur um noch ein zweites Mal zuzubeißen - dieses Mal verlor Paige zwei Finger. Als er realisierte, was hier passierte, startete Vater Charlie einen Angriff und fing an, den Hai mehrmals ins Gesicht zu boxen. Der Hai ließ los und Paige konnte aus dem Wasser gezogen werden. Heute trägt sie ihre Prothesen mit Stolz und ist ein Vorbild für viele - denn sie hegt keinen Groll gegen den Hai und sagt: «Er hatte wohl einen schlechten Tag».

Viele Bilder auf Instagram zeigen Paige mit ihrer Beinprothese, denn sie möchte auch weiterhin Kleider und kurze Röcke tragen. Lebenslustig und mit Haaren in allen Farben, präsentiert sie sich wie eine ganz normale junge Frau. Es wurde auch eine Dokumentation über ihr Leben gedreht. Nur das Meer gehört nicht mehr zu ihren Lieblingsorten - jetzt bevorzugt sie den Pool.

