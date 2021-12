Spinne aus Bananenkiste beißt Mitarbeiter

Spinnen-Alarm im deutschen Landkreis in Osnabrück (Niedersachsen)! Eine Spinne aus einer Bananenkiste hat einen Mitarbeiter eines Aldi-Marktes gebissen. Medienberichten zufolge sei der Mann aufgrund des Bisses sofort in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Supermarkt wurde aus Sicherheitsgründen geräumt.

«Es ist aber nicht gefährlich», stellte eine Polizeisprecherin am Mittwoch klar. Dennoch rückten die Beamten aus und suchten rund drei Stunden lang nach dem kleinen Krabbler. Auch ein Spinnenexperte wurde hinzugezogen. Allerdings musste die Suche schließlich abgebrochen werden, da das Tier nicht gefunden werden konnte.

Behörden prüfen Supermarkt-Öffnung

In Absprache mit dem Gewerbeaufsichtsamt, dem Ordnungsamt und womöglich auch mit der Veterinärbehörde wird nun geklärt, ob der Supermarkt am Donnerstag wieder öffnen kann. Die Spinnenart ist nach wie vor unklar, allerdings werden in Bananenkisten immer wieder Spinnen gefunden.

Nach Angaben der Polizei kommen die Bananenkisten für den Aldi-Supermarkt aus Kolumbien und der Dominikanischen Republik. Laut Experten sind Bisse von giftigen Spinnen für den Menschen nicht zwangsläufig gefährlich. Der gebissene Mann wurde dennoch zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

(L'essentiel/wil)