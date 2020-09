15-​​Jähriger auf Schulweg angeschossen

Am Montagmorgen kam es in Suffolk in Großbritannien zu einer Schussabgabe. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurde ein Jugendlicher verhaftet. Der Teenager schoss mutmaßlich auf einen 15-jährigen Schüler der Kesgrave High School und verletzte diesen schwer.

Der mutmaßliche Täter wurde zur Befragung in Polizeigewahrsam genommen. Rob Jones von der Suffolk Police sagt: «Nach diesem schweren Vorfall ist es unsere Priorität, für die Sicherheit aller zu sorgen. Wir tragen nun Sorge, dass sich alle wieder sicher fühlen können, wenn die Kinder von der Schule gehen.»

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat. Die Polizei ist mit einem verstärkten Aufgebot vor Ort und das Gebiet wurde abgesperrt.

Laut Angaben der Schule ereignete sich der Vorfall auf dem Schulweg.

(L'essentiel/Sven Forster)