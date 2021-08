Brüder fahren mit Leiche von Schwester im Zug

Zwei junge afghanische Männer im Alter von 22 und 25 Jahren sitzen seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Ihnen wird laut «Bild» vorgeworfen, ihre Schwester getötet zu haben. Die bislang bekannten Details erschüttern. Was war geschehen?

Mitte Juli schlug der Freund einer 34 Jahre jungen Frau aus Berlin Alarm – sie war spurlos verschwunden und ließ ihre beiden Kinder zurück. Die Polizei begann mit den Ermittlungen und nahm schnell die jüngeren Brüder der zweifachen Mutter ins Visier. Auf einem der Videos von Überwachungskameras entdeckten die Beamten die beiden Männer am Tag ihres Verschwindens – am Bahnhof und mit einem großen Koffer. Wie eine Zeugin der «Bild» sagte, habe sie die beiden Männer – einer von ihnen ist ihr Nachbar – am selben Tag gesehen. Im über 500 Kilometer von Berlin entfernten Nordheim bei Donauwörth in Bayern. Ebenfalls mit einem schweren Koffer.

« Obduktion hat ergeben, dass es sich um die Schwester handelt »

Diesen Donnerstag wurde laut der Zeitung dann eine Frauenleiche in einem 20 Kilometer entfernten Waldstück entdeckt. «Die Obduktion hat ergeben, dass es sich bei der Leiche tatsächlich um die Schwester der beiden Tatverdächtigen handelt», sagt die Staatsanwalt. Sie glaubt auch: «Mit der Deutschen Bahn sollen die Verdächtigen die Leiche zum Wohnort des älteren Bruders nach Bayern gebracht haben.»

Das Motiv ist noch unklar. Doch laut «Bild» könnte den beiden Brüdern der westliche Lebensstil ihrer Schwester nicht gefallen haben.

(L'essentiel/Yasmin Rosner)