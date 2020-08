Ausschreitungen in Malmö nach Koran-​​Verbrennung

Der Protest begann am Freitagabend in der schwedischen Stadt Malmö. Laut Angaben der Nachrichtenagentur Reuters versammelten sich mindestens 300 Personen, um gegen anti-islamische Diskriminierung zu protestieren. Malmö liegt ganz im Süden Schwedens an der Grenze zu Dänemark. Es ist die drittgrößte Stadt Schwedens.

Der Protest mündete in gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Demonstranten warfen Gegenstände nach den Polizisten und setzten Autoreifen in Brand. «Wir haben die Lage nicht unter Kontrolle, aber wir arbeiten daran», sagte ein Sprecher der Polizei von Malmö. Etwa 15 Personen seien bei den Protesten am späten Freitagabend vorübergehend festgenommen worden, berichtete die Polizei am Samstag. Die Ordnung sei in den frühen Morgenstunden wieder hergestellt worden.

Einreise verweigert

Zuvor hatte eine rechtsextremistische Gruppe in Malmö einen Koran verbrannt. Laut einer schwedischen Zeitung sei es zu mehreren anti-islamisch motivierten Kundgebungen gekommen, nachdem Rasmus Paludan, einem rechtsradikalen dänischen Politiker die Einreise verweigert worden war.

«Wir sehen einen Zusammenhang zwischen der Koranverbrennung und den Protesten» bestätigte die Polizei von Malmö. Die Proteste fanden am selben Ort statt, an denen zuvor die Koranverbrennung stattgefunden hatte.

Demonstration in Oslo

Auch in der norwegischen Hauptstadt Oslo war die Situation angespannt. Eine Frau riss dort am Samstag bei einer Anti-Islam-Demo Seiten aus einem Koran und spuckte darauf, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete. Die Polizei setzte Tränengas und Pfefferspray ein, um die Gruppe «Stoppt die Islamisierung Norwegens» und zahlreiche Gegendemonstranten voneinander fernzuhalten.

