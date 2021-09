Mann tötet Familie und greift Polizeiwache an

В Лисках напали на полицейский участок



В городе Лиски Воронежской области в 05:30 неизвестный мужчина проник в райотдел полиции, ранив сотрудника, сообщили в пресс-службе МВД. Нападавший был одет в военную форму и бронежилет, вооружен автоматическим оружием. pic.twitter.com/uvKoi3eqWz — Новые Известия (@newizvestia) September 16, 2021

Ein Mann hat in Russland eine dreiköpfige Familie getötet, anschließend eine Polizeiwache attackiert und ist geflohen. Den Gewaltverbrechen sei nach ersten Erkenntnissen ein «alltäglicher Konflikt» zwischen dem Mann und der ihm bekannten Familie vorausgegangen, teilten die Ermittler in der südrussischen Region Woronesch am Donnerstag mit.

Anschließend habe er an einer nahe gelegenen Polizeiwache einen Sprengsatz gezündet und so deren Eingangstür zerstört. Durch die Explosion sei ein Mitarbeiter der Wache verletzt worden. Die Behörden fahndeten nach dem Angreifer.

Ein von russischen Medien Twitter verbreitetes Video soll den mutmaßlichen Täter dabei zeigen, wie er in Kampfmontur den Sprengsatz an der Eingangstür der Polizeistation anbringt. Die Bilder stammen demnach von einer Überwachungskamera.

(Hoc/L'essentiel/DPA )