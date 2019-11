Explosion in einem Chemiewerk in Texas

Eine Explosion in einem Chemiewerk in Port Neches in Texas, im Süden der Vereinigten Staaten ließ den Himmel über dem Ort am Mittwochmorgen gelb glühen. Der Rettungsdienst bestätigte die Explosion. Das Gebiet um die Fabrik musste evakuiert werden.

Laut Angaben der Nachrichtenagentur Reuters wurden zwei Menschen verletzt.

(L'essentiel)