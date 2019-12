Weihnachtsmesse in Notre Dame fällt dieses Jahr aus

Seit 1803 feierten Menschen in der Pariser Kathedrale Notre-Dame jedes Jahr eine Weihnachtsmesse. Selbst in den Kriegsjahren wurde an der Feier festgehalten. In diesem Jahr müssen die Gläubigen darauf verzichten.

Der Grund für die Absage ist das Feuer im April dieses Jahres. Bei dem Brand wurden das Dach und der Spitzturm der weltberühmten Kathedrale zerstört. Ingenieure und Arbeiter sind noch immer mit der Absicherung des in Teilen ruinierten Gebäudes beschäftigt. Die Arbeiten sollen auch über die Festtage weitergehen.

Diskussionen um den Wiederaufbau

Laut des Dekan von Notre-Dame, Patrick Chauvet, werde die Mitternachtsmesse an Heiligabend in der Kirche Saint-Germain l'Auxerrois am Louvre durchgeführt.

Die Kirche soll im Jahr 2021 wieder aufgebaut werden. Präsident Macron sprach von einer Eröffnung der Kathedrale bis 2024. Derzeit wird jedoch über die Form des Aufbaus diskutiert. Präsident Emmanuel Macron möchte einen «kreativen Wiederaufbau» in moderner Form, während Experten eine historische Rekonstruktion anstreben.

