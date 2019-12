Schüsse nach Football-​​Spiel – 2 Schwerverletzte

Bei einem Schusswechsel in New Orleans sind am Sonntag zehn Menschen verletzt worden. Zwei davon schweben in Lebensgefahr, wie die örtliche Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Schüsse fielen gegen 3 Uhr morgens auf der belebten Canal Street am Rande des bei Touristen beliebten französischen Stadtviertels. Was zu dem Zwischenfall in den frühen Morgenstunden geführt hatte, blieb zunächst noch unklar.

New Orleans police are investigating a shooting on Canal Street Sunday morning involving a total of 11 victims struck by gunfire. Several streets are blocked off. pic.twitter.com/eGSlUNfonv— Paul Dudley (@Pauldudleynews) December 1, 2019

Die Polizei hatte am Sonntag zunächst von zehn, dann von elf Verletzten gesprochen. Wenige Stunden später teilte die Polizei dann über Twitter mit, es seien doch zehn Verletzte gewesen.

Die Polizei erklärte zudem, es habe eine Festnahme in der Nähe des Tatorts gegeben, es sei aber noch unklar, ob die Person etwas mit der Tat zu tun habe.

Die Polizei habe rasch auf die Schüsse reagieren können, weil zusätzliche Streifen wegen eines Football-Spiels am Thanksgiving-Wochenende im Einsatz waren. Zufällig hätten sich ganz in der Nähe Streifenbeamte aufgehalten, sagte Polizeichef Shaun Ferguson vor den Medien. «Sie dachten zunächst, die Schüsse galten ihnen.» Wegen der vielen Menschen auf der Straße sei es aber unmöglich gewesen, den Schützen ausfindig zu machen.

#NOPD is investigating a shooting in the 700 block of Canal Street. Initial reports showing multiple victims. A suspect has been apprehended near the scene. No further details at this time. #NOPDAlert— NOPD (@NOPDNews) December 1, 2019

