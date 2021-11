In Nazaré ist wieder Big-​​Wave-​​Saison

Der deutsche Wellenreiter Sebastian Steudtner hat den wichtigsten Titel im Big-Wave-Surfen gewonnen. Der 36-Jährige wurde am Wochenende für eine gesurfte Riesenwelle im für seine Monsterwellen bekannten Nazaré ausgezeichnet. Er gewann den als «Oscar des Surfens» bezeichneten Preis zum dritten Mal. Bereits 2010 und 2015 war Steudtner, der in Portugal lebt, für die größte Welle ausgezeichnet worden.

Beim Big-Wave-Surfen reiten die Athleten in Wellen, die zum Teil mehr als 20 Meter hoch sind. Sie werden dabei von einem Jetski in die Wellen gezogen. Man müsse nicht nur, «ein exzellenter Surfer, sondern vor allem körperlich und mental für alle Eventualitäten gerüstet sein», sagte Steudtner. «Insbesondere auch für Momente, in denen es einen mal erwischt und einen die Welle 20 bis 30 Meter unter die Wasseroberfläche drückt.»

Doch wie entstehen die Monsterwellen von Nazaré? Dabei kommen mehrere Faktoren zusammen. Vor dem Praia do Norte liegt eine etwa 170 Kilometer lange und 5000 Meter tiefe Tiefseeschlucht, der Nazaré Canyon. Durch den Unterschied zu dem viel höher liegenden Festland verändert wird der Seegang kräftiger und schneller, Strömungen wirken zusätzlich auf den Seegang ein. Kommen im Winter noch höhere Windgeschwindigkeiten aus der richtigen Richtung hinzu, kann sich das Wasser zu den imposanten, über 20 Meter hohen Wänden auftürmen.

(mei/L'essentiel/dpa)