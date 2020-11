New Yorker Polizei löst illegalen «Fight Club» auf

Die New Yorker Polizei hat am Samstag einen illegalen «Fight Club» aufgelöst. Dies berichtete der Twitter-Account «New York Sheriff». Beim Event «Rumble in the Bronx», benannt nach einem Jackie-Chan-Film, nahmen über 200 Personen teil. Die Gesetzesverstöße sind mannigfaltig und umfassen unter anderem: Verletzung der Coronavirus-Notmaßnahmen, illegales Durchführen von Kampfsport, Besitz von Cannabis, keine Ausschank-Genehmigung, Lagerung von Alkohol, Mitführen von geladenen Waffen. Zehn Organisatoren wurden verhaftet.

«Die Anwesenden tranken Alkohol, rauchten, auch Wasserpfeife, trugen keine Masken und hielten sich nicht ans Social Distancing», sagte ein Polizeisprecher gegenüber «NBC New York». Es seien zudem «signifikante Mengen» an Marihuana gefunden worden.

Abgesehen vom «Rumble in the Bronx» löste die New Yorker Polizei übers Wochenende zwei weitere illegale Partys auf: eine im Stadtteil Manhattan, eine in Brooklyn. Auch die dortigen Veranstalter verstießen nicht nur gegen die Corona-Maßnahmen, sondern hatten auch keine Ausschankbewilligungen.



(L'essentiel/Lucas Orellano)