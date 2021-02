Seltener Bugatti von 1937 kommt unter den Hammer

Ein seltener Bugatti von 1937 im Schätzwert von bis zu acht Millionen Euro kommt in Großbritannien unter den Hammer. Es handele sich um das letzte bekannte Modell eines Bugatti Type 57S des Karosserieherstellers Corsica Coachworks, teilte das Auktionshaus Bonhams am Dienstag mit. Der Oldtimer sei die vergangenen 51 Jahre im Besitz eines britischen Ingenieurs und Auto-Enthusiasten gewesen. Der Wagen ist der Höhepunkt einer Versteigerung von «Legenden der Straße» an diesem Freitag, bei der insgesamt sechs Oldtimer angeboten werden.

