Cessna stürzt in Hessen in eine Menschengruppe

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf dem Berg Wasserkuppe in Osthessen ist am Sonntag um 15.45 Uhr ein Flugzeug in eine Menschengruppe gestürzt, wie Bild berichtet. Beim Unglück sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Toten um zwei Erwachsene sowie ein Kind. Acht weitere Personen wurden verletzt. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Offenbar wollte der Pilot nach einer missglückten Landung durchstarten. Dabei habe das Flugzeug eine Fußgängergruppe erfasst. Der Flug war nicht Teil einer Flugshow. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschten gute Wetterbedingungen.

Die Wasserkuppe in der Rhön ist der höchste Berg in Hessen und als Ausflugsziel beliebt.

(L'essentiel)