Der Croydon Cat Killer metzelte «wie ein Tier»

Das Bild des Grauens war immer dasselbe: Die Katzen waren mit einem dumpfen Gegenstand erschlagen worden. Oft fehlte den Tieren der Schwanz oder der Kopf. Doch damit nicht genug: Der sadistische Katzenmörder drapierte die verstümmelten Leiber mit Vorliebe an Straßenrändern, in Vorgärten, auf Pausenhöfen oder gar auf den Treppen von Häusern.

Viele der Tiere waren zudem ausgeweidet worden. Die zuständigen Ermittler der eigens einberufenen Taskforce gaben gegenüber der lokalen Presse zu Protokoll: «Der Täter handelt, als wäre er selber ein Tier.» Weil der Vorort im Süden Londons als «ground zero» der Tötungsserie angesehen wurde, bekam der Täter den Namen «Croydon Cat Killer».

«Jack the Rippurr»

Der britische «Telegraph» nannte den Fall eines der «rätselhaftesten Mord-Mysterien» der letzten Jahre. Das Boulevard-Blatt «The Sun» widmete dem Katzenkiller 2017 eine große Geschichte und bastelte aus dem englischen Wort für «schnurren» (to purr) und dem bekanntesten Serienmörder der englischen Geschichte den Titel «Jack the Rippurr».

Neue Dynamik kam in den Fall, als die BBC ein psychologisches Profil des Täters veröffentlichte, das von der National Crime Agency erstellt worden war. Beim Täter handelt es sich demnach mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Mann um die 40, der mit den Morden eine schlechte Erfahrung mit einer oder mehreren Frauen verarbeitet. Deswegen habe er als Opfer weiblich wirkende Tiere wie Katzen gewählt.

Kopfgeld von 10.000 Pfund

Zudem bestünden bei der Motivation Parallelen zwischen Serienmördern und Tierquälern, was die Art der Triebbefriedigung angehe. Es sei also auch nicht auszuschließen, dass der «Croydon Cat Killer» sich bald an Menschen vergehe: «He is likely to kill humans too», so der örtliche Polizeisprecher.

Dann gab es kein Halten mehr. Der Tierschutzverein People for the Ethical Treatment of Animals setzte ein Kopfgeld von 10.000 Pfund (rund 12.600 Euro) aus. Es gab Gottesdienste für die tierischen Opfer, Promis sprachen sich für die baldige Fassung des Täters aus, und die Boulevardpresse berichtete im Wochentakt.

Erstaunliche Ergebnisse

Umso eigenartiger ist, dass die Taskforce erst nach drei Jahren der Ermittlungen sich die forensischen Fakten genauer ansah. Das Ergebnis dieser Untersuchung wurde am Montag veröffentlicht und brachte Erstaunliches zu Tage: Für die Mordserie sei kein Mensch verantwortlich. Vielmehr setze sich der «Croydon Cat Killer» aus Autos und Wildtieren zusammen. Demnach hatten sich Füchse an Katzenkörpern zu schaffen gemacht, die zuvor bei der Kollision mit einem Fahrzeug ums Leben gekommen waren.

Der Fall wird seither als Paradebeispiel für «moral panic» gehandelt, eine Art Maßenhysterie, die zu verstärkter sozialer Kontrolle führt. Und die Presse hat ein neues Fressen gefunden: Wie kann man die Haustiere vor der Bedrohung durch den Verkehr schützen?

