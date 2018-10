Von Hooligans verprügelt und für immer gezeichnet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Hunderte Hooligans wüten am 21. Juni 1998 in der nordfranzösischen Stadt Lens. Es ist der Tag des WM-Vorrundenspiels Deutschland gegen Jugoslawien, es endet 2:2. In einer Seitenstraße steht der Polizist Daniel Nivel mit zwei Kollegen. Als eine Gruppe deutscher Hooligans auf sie zukommt, ziehen sich die Kollegen zurück. Nivel bleibt stehen. Das wird ihm zum Verhängnis.

Die Hooligans prügeln den damals 43-jährigen Familienvater fast tot. Nach der Attacke liegt er mehrere Wochen lang im Koma und trägt irreparable Hirnschäden davon. Jetzt, 20 Jahre später, wird Nivel am Dienstag mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) verleiht dem früheren Polizisten die Ehrung am Abend in Paris.

Der heute 63-Jährige ist seit dem Angriff rechtsseitig gelähmt, blind auf einem Auge, kann nicht mehr riechen und schmecken, hört schlecht und das Sprechen fällt ihm schwer. Er lebt mit seiner Frau nahe Lens. «Er lebt friedlich weiter mit seiner Behinderung, die schwerwiegend ist, weil er 70 Prozent seiner Fähigkeiten verloren hat», zitierten deutsche Medien den Anwalt der Familie diesen Sommer.

Täter haben Haftstrafen längst abgesessen

Bilder der Attacke gingen um die Welt, auch die Hooliganszene verurteilte die Täter scharf. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl nannte sie eine «Schande für das Land». Sechs Angreifer wurden später in Deutschland zu Haftstrafen von dreieinhalb bis zehn Jahren verurteilt. Die haben sie längst abgesessen.

Der deutsche und französische Fußballbund gründeten später die Daniel-Nivel-Stiftung, die sich seit dem Jahr 2000 für die Gewaltprävention einsetzt.

(L'essentiel/kko/afp)