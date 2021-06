Diese Privat-​​Jacht ist fast so groß wie die Titanic

222 Meter lang auf sechs Decks, über 550 Millionen Euro teuer: Die Super-Jacht Somnio sprengt alle Rekorde. Sie ist damit größer als manches Kreuzfahrtschiff. Zum Vergleich: Die Titanic war bei ihrer Jungfernfahrt 1912 mit einer Länge von 269 Metern das größte Schiff der Welt – und damit nur geringfügig größer als die Somnio.

Die Edel-Jacht ist mit allem ausgerüstet, was das Luxus-Herz begehrt: An Bord befinden sich mehrere Restaurants und Bars, ein Beach Club mit Sportmöglichkeiten und ein Weinkeller, der Platz für 10.000 edle Tropfen bietet. Dazu kommen 39 Luxus-Wohnungen, für die man tief in die Tasche greifen muss. 10,3 Millionen Euro muss man aufbringen können, um sich bei der Somnio einzukaufen.

Einladung zum Kaufen

Das allein genügt allerdings nicht. Denn die Somnio ist ein ganz und gar elitäres Projekt. Will heißen: Wer eine Wohnung auf der Somnio haben will, muss nicht nur das nötige Kleingeld haben. Nein, er muss zum Kauf eingeladen werden.

Zurzeit wird die Somnio in Norwegen gebaut, schwedische Star-Architekten zeichnen sich fürs Design verantwortlich. Die Somnio soll 2025 erstmals auslaufen. Noch darf die Jacht Azzam den Titel «längste Jacht der Welt» für sich beanspruchen. Sie ist 183 Meter lang und gehört Scheich Chalifa bin Zayid Al Nahyan, dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate.

Auch die Jacht des russischen Investors, Oligarchen und Chelsea-Besitzers Roman Abramowitsch lässt sich sehen: Sie ist mit einer Länge von 162,5 Metern die viertgrößte Jacht der Welt. Ausgerüstet ist Abramowitschs Mega-Jacht Eclipse unter anderem mit zwei Heli-Landeplätzen und 20 Jet-Skis.

