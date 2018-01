Traumfrau weggewischt – trotzdem ein Date

Hayden Moll benutzt Tinder noch nicht allzu länge. Andernfalls wäre ihm dieser Anfängerfehler nicht passiert. Als er die 20-jährige Claudia Alley bei Tinder sah schlug sein Herz höher, nervös wischte er die heiße Unbekannte zur Seite, um ihr Profil zu speichern. Doch statt nach rechts, wischte er nach links - das bedeutet bei Tinder «no match». Da er nicht über die Premiumversion der Datingapp verfügt, schien seine Angebetete verloren.

Doch er schaffte es trotzdem seine Traumfrau ausfindig zu machen – auf die ganz altmodische Art. Ein paar Basisinformationen hatte sich Moll nämlich gemerkt, unter anderem ihren Vornamen und die Universität, die sie besucht. Also schrieb er kurzerhand alle Frauen dieser Uni mit dem Namen Claudia an mit den Worten: «Ein Hallo an alle Claudias aus Missouri State... Ich habe einen Anfängerfehler bei Tinder gemacht. Ich wollte eigentlich nach rechts wischen...». Dann beschrieb er die Merkmale der Gesuchten.

Hat sich der Aufwand gelohnt?

Der Plan ging auf. Nur wenige Stunden später meldete sich die richtige Claudia bei ihm – und sie war mächtig beeindruckt von dem Aufwand, den Moll ihr zuliebe betrieben hat. Auf Twitter schrieb sie: «Der Kerl hat buchstäblich jede Claudia der Missouri State angeschrieben, nur um mich auf Tinder zu finden».

THIS GUY LITERALLY EMAILED EVERY CLAUDIA AT MISSOURI STATE TO FIND ME ON TINDER pic.twitter.com/x8tQuYmj8Q — Claud (@claudiaaIIey) 20. Januar 2018

Seither drehen die sozialen Netzwerke durch, über 160.000 Mal wurde die Story inzwischen angeklickt und geteilt. Doch hat sich der ganze Aufwand denn nun gelohnt? Laut der britischen Zeitung «The Sun» treffen sich die beiden noch in dieser Woche zu ihrem ersten Date.

(dix/L’essentiel )