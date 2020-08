Glasrutsche wurde durch Regen zur Todesfalle

Der tragische Vorfall ereignete sich am frühen Mittwochnachmittag Ortszeit in einem Freizeitpark in der nordchinesischen Industriemetropole Benxi. Das örtliche Tourismusbüro und die Betreiber des Parks melden in einer Stellungnahme, dass die Besucher auf der Rutsche von einem plötzlichen Regenguss überrascht worden seien.

Das Wasser machte die 984 Meter lange Bahn, die auf drei Seiten aus ohnehin schon spiegelglattem Glas besteht, zur Todesfalle. Am Ende der Bahn kam es zum Unglück: Menschen kollidierten ungebremst miteinander, mindestens eine Person wurde dabei getötet, zahlreiche weitere verletzt.

Videos zeigen Großeinsatz und Verletzte

Augenzeugenvideos vom Verbau am Ende der Rutsche zeigen die Verletzten. Dutzende Einsatzkräfte sind vor Ort und versorgen die Opfer – außer einer Überzug-Hose sollen sie keinerlei Schutzausrüstung getragen haben. Mehrere Personen mussten zur weiteren Behandlung in das Volkskrankenhaus des Landkreises gebracht werden. Ein Expertenteam wurde eingesetzt, um die Unfallursache weiter zu untersuchen.

Der Vergnügungspark in Benxi ist für seine Glasattraktionen bekannt. Erst vor zwei Jahren ist dort auch eine Glasboden-Brücke eröffnet worden, die eine 369 Meter breite Schlucht überspannt. Wer durch den gläseren Boden blickt, starrt in einen 158 Meter tiefen Abgrund.

