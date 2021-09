Arzt erklärt, warum Du nicht nackt schlafen solltest

Textilfreie Nächte sollen gesünder sein und auch die männliche Potenz fördern. Außerdem sollen eine glücklichere Beziehung haben - bis jetzt zumindest. Denn hört man auf Dr. Anthony Youns Argumente, nachts unbedingt Unterwäsche zu tragen, könnte es einem sogar leicht grausen. Sein TikTok-Video «Warum du niemals ohne Unterhose schlafen solltest!» ging sogar viral und zählt mittlerweile über 11 Millionen Aufrufe.

Doch kommen wir zu den Beweggründen des Plastischen Chirurgen aus den USA: «Der durchschnittliche Mensch flatuliert - also pupst - 15 bis 25 Mal am Tag und dies kann während des Schlafens passieren», erklärte der in Detroit ansässige Arzt in dem Clip. Und weiter: «Eine wissenschaftliche Studie hat bewiesen, dass du jedes Mal, wenn dir eine Blähung entweicht, auch eine winzige Menge Fäkalien versprühst.»

Dagegen hilft laut dem 48-jährigen Mediziner nur Unterwäsche. «Also, um deines Bettpartners willen, schlafe bitte mit Unterwäsche.» Auf YouTube, wo Youn das Video ebenfalls postete, revidierte er allerdings in einem Kommentar: «Wenn dein Gynäkologe dir sagt, dass du ohne Unterwäsche schlafen sollst, dann mach das auch. Für Jungs gilt allerdings, zieh deine Shorts vor dem Schlafengehen an.»

(L'essentiel/kiky)