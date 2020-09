Polizei tötet Fahrradfahrer mit 20 Schüssen

In den USA ist erneut ein Afroamerikaner bei einem Polizeieinsatz erschossen worden, diesmal in Los Angeles. Es handelt sich um den 29-jährigen Dijon Kizzee, der am Montagnachmittag mit einem Fahrrad unterwegs war, als zwei Polizisten versuchten, ihn wegen eines nicht näher beschriebenen Verstoßes gegen die Fahrrad-Vorschriften anzuhalten.

Nach Angaben der Polizei lief Kizzee zunächst davon, schlug dann einem der ihn verfolgenden Beamten ins Gesicht. Er soll ein Kleidungsbündel fallen gelassen haben, in dem sich eine halbautomatische Waffe befunden habe. Daraufhin hätten die Polizisten das Feuer eröffnet.

20 Schüsse in den Rücken

Der Anwalt von Kizzees Familie erklärte, Kizzee habe die Waffe nicht aufgehoben. «Aber die Cops schossen ihm mehr als 20 Mal in den Rücken und ließen ihn stundenlang zurück.» Ein Polizeisprecher sagte, es seien weniger als 20 Schüsse gewesen. Eine Autopsie sollte im Laufe des Tages erfolgen.

Gegen welche Vorschrift Kizzee genau verstoßen haben soll, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Auch zu den beiden beteiligten Polizisten machte er keine näheren Angaben. Laut US-Medien sind die beiden Polizisten weiß.

Der Anwalt der Familie, bei dem es sich um den prominenten Bürgerrechtler Benjamin Crump handelt, rief auf Twitter dazu auf, ihm Videos von dem Vorfall zu schicken, sofern diese vorhanden seien.

Ausschreitungen wegen Polizeigewalt seit Mai

Der jüngste Fall in der Serie von Polizeieinsätzen, bei denen ein Schwarzer getötet wurde, ließ noch in der Nacht Demonstranten in Los Angeles auf die Straßen ziehen. Ein Gedenkmarsch war am Dienstag geplant. Seit Mai, als in Minneapolis der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz getötet wurde, kommt es in zahlreichen US-Städten regelmäßig zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt und immer wieder auch zu Ausschreitungen.

Jüngster Brennpunkt ist Kenosha in Wisconsin, wo der Afroamerikaner Jacob Blake von Polizisten in den Rücken geschossen und schwer verletzt wurde. Dort traf Präsident Donald Trump am Dienstag zu einem Besuch ein, obwohl der Bürgermeister und der Gouverneur des Bundesstaats das abgelehnt hatten.

