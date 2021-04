US-​​Küstenwache sucht zwölf Schiffbrüchige

Nach dem Kentern eines Schiffes im Golf von Mexiko werden zwölf Menschen vermisst. Ein Sprecher der US-Küstenwache sagte am Mittwoch der «Washington Post», sechs Schiffbrüchige seien gerettet worden. Das Schiff war nach einem heftigen Sturm etwa 160 Kilometer südlich von New Orleans in der Nähe von Port Fourchon gekentert.

«Wir suchen momentan immer noch nach den Anderen», sagte der Sprecher Petty Officer Jonathan Lally. Neben der US-Küstenwache halfen bei der Rettungsaktion auch Freiwillige mit. Bei dem gekenterten Schiff handelte sich um ein rund 39 Meter langes Hubschiff, das vor der Küste des US-Bundesstaates Louisiana unterwegs war.

Während der Rettungsaktion zog ein unerwartet starker Sturm über das Gebiet. Schiffe im Golf von Mexiko waren Böen von bis zu 120 Kilometer pro Stunde ausgesetzt, wie die US-Wetterbehörde meldete.

(L'essentiel/AFP/her)