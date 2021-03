Die Ever Given ist freigelegt und bewegt sich

Das seit einer knappen Woche havarierte Containerschiff Ever Given ist, laut dem ägyptischen Kanalbetreiber SCA, wieder in Bewegung. Es ist in Richtung Norden unterwegs. Der Kanal ist nun auch für andere Schiffe wieder befahrbar.

LATEST: The Ever Given container ship that was stuck in the Suez Canal is now fully afloat.



The vessel was finally pulled free, allowing the crucial trade route to reopen to traffic https://t.co/0dC8LE0UFI pic.twitter.com/UZjcP2Mrpu — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 29, 2021

Die für den Suezkanal zuständige Behörde hat bekannt gegeben, dass die Ever Given sich bewegt. So hätten die Einsatzhelfer vor Ort das Containerschiff erfolgreich angehoben.

(L'essentiel/Patrick McEvily/amn)